الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حلف الناتو يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل ويدعو لضبط النفس

الناتو
الناتو

أدان حلف الناتو، الهجوم الإيراني على إسرائيل ويدعو إلى ضبط النفس، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

إيران تشن هجومًا بمسيّرات على إسرائيل

وشنّت إيران، أمس، هجومًا بمسيّرات على إسرائيل، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري. 

وأضاف: “أننا نراقب التهديد في المجال الجوّي، وأن التهديد سيستغرق ساعات عدّة للوصول إلى أراضي دولة إسرائيل”، مؤكدًا أننا نعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة للتحرّك ضد عمليات إطلاق المسيّرات واعتراضها.

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