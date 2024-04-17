سارة الشامى تروى كواليس تحضير شخصية "نورهان" فى "الحشاشين"

قالت الفنانة الشابة سارة الشامي، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من المخرج بيتر ميمي، ليخبرها بالتجهيز لمسلسل “الحشاشين” مع الفنان كريم عبدالعزيز.

“الحشاشين”



وأكدت الفنانة سارة الشامي، خلال حوارها لكاميرا برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”: "استعددت للمسلسل بصورة جدية وسريعة، وتمرنت على المبارزة وركوب الخيل قبل البدء في تصوير العمل".

وأضافت في حديثها، أنه كان هناك الكثير من المشاهد الصعبة للغاية في هذا المسلسل سواء على المستوى النفسي أو البدني.

وتابعت: "سعيدة برد فعل الجمهور على هذا المسلسل، وسعيدة بعرض المسلسل في روسيا وإيران وعدد من دول العالم".

أحداث المسلسل

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته الفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.