الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سارة الشامى تروى كواليس تحضير شخصية "نورهان" فى "الحشاشين"

سارة الشامي
سارة الشامي

قالت الفنانة الشابة سارة الشامي، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من المخرج بيتر ميمي، ليخبرها بالتجهيز لمسلسل “الحشاشين” مع الفنان كريم عبدالعزيز.

“الحشاشين”


وأكدت الفنانة سارة الشامي، خلال حوارها لكاميرا برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”: "استعددت للمسلسل بصورة جدية وسريعة، وتمرنت على المبارزة وركوب الخيل قبل البدء في تصوير العمل".

وأضافت في حديثها، أنه كان هناك الكثير من المشاهد الصعبة للغاية في هذا المسلسل سواء على المستوى النفسي أو البدني.

وتابعت: "سعيدة برد فعل الجمهور على هذا المسلسل، وسعيدة بعرض المسلسل في روسيا وإيران وعدد من دول العالم".

أحداث المسلسل

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته الفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

سارة الشامي الحشاشين دي ام سي السفيرة عزيزة مسلسل الحشاشين

مواد متعلقة

دانا أبوشميسة: وسائل إعلام صهيونية أكدت وجود إصابات للجنود الإسرائيلية فى "عرب العرامشة"

رئيس نادى الأسير الفلسطينى: الاحتلال يمارس سلسلة متواصلة من عمليات القتل والتنكيل

"القاهرة الإخبارية": ملك الأردن والعاهل البحرينى يؤكدان الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار بغزة

الناتو: اجتماع عاجل مع أوكرانيا الجمعة لبحث إرسال مزيد من قذائف المدفعية إلى كييف

أحمد سنجاب: الهجوم على "عرب العرامشة" من أكبر عمليات حزب الله ضد إسرائيل

14 جريحًا بينهم 4 فى حالة خطيرة جراء سقوط صواريخ على مستوطنة "عرب العرامشة"

مستشارة أوباما: بايدن سيعلن أن أمريكا لا تريد الحرب مع إيران

أستاذ علوم سياسية: أمريكا ليس من مصلحتها توسيع نطاق العمليات العسكرية فى المنطقة

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

مفاجأة.. حازم إمام "يعلّق عضويته" فى اتحاد الكرة

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

محامٍ يقاضى مدرسة دولية تدرّس المثلية الجنسية: لن نقبل "الرينبو" فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين