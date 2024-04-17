الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس نادى الأسير الفلسطينى: الاحتلال يمارس سلسلة متواصلة من عمليات القتل والتنكيل

الاحتلال
الاحتلال

أعلن رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال يمارس سلسلة متواصلة من عمليات القتل والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب على غزة 

وأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لعمليات إبادة داخل السجون الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أكثر من 9500 معتقل في السجون الإسرائيلية يواجهون ظروفا غير إنسانية.

قوات الاحتلال

وأضاف أن الاحتلال يستخدم سياسة التجويع ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل رئيس نادي الأسير الفلسطيني الحرب على غزة

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