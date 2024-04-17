تحت شعار اصنع مستقبلك.. انطلاق النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النسخة الثالثة من المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي "إديوتك إيجيبت".

التعليم الفني

وقال الدكتور إيهاب الدميري، استشاري تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، خلال حديثه لكاميرا برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن المعرض يعد إضافة جديدة لسوق العمل، وتوجية الشباب في التعليم الفني يعد القوة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في التطوير.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عربي كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن المعرض فرصة عظيمة أمام الطلاب الراغبين الالتحاق بالتعليم الفني والتكنولوجي.

المشاركة الطلابية

كما أشارت المهندسة عليه سراج الدين، المدير التنفيذي لإحدى المؤسسات المشاركة بالمؤتمر: "حريصون باستمرار على المشاركة في هذا الحدث، وهذا المؤتمر فرصة أمام الطلبة الراغبين في المشاركة".