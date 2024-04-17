من هو الأسقف الآشوري الأرثوذكسي مار ماري عمانوئيل؟

شهد الشارع الكنسي خلال الفترة الأقرب حالة اعتداء على احد أشهر الوعاظ المسيحيين في العالم وهو المطران مار ماري عمانوئيل، راعي كنيسة الآشوريين في أستراليا.

من هو الأسقف مار ماري عمانويل؟

هو راعي كنيسة الراعي الصالح للمسيح الآشورية الأرثوذكسية وهو من أشهر الواعظين، وهو ينتمي للكنيسة الأرثوذكسية الآشورية وهي كنيسة غير الكنيسة الآشورية النسطورية المعروفة التي تتبع أفكار البطريرك القسطنطيني المحروم من فم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ رقم 24 والمعروف باسم كيرلس الكبير أو كيرلس عامود الدين و200 آخرين من كبار المطارنة والأساقفة حول العالم عام 431 في المجمع المسكوني الثالث.

وحرمت الكنيسة البطريرك القسطنطينيّ نسطوريوس أو نسطور لتورطه في تعاليم مخالفة لتعاليم الكتاب المقدس، تطعن في عقيدة التجسد الإلهي التي تعتبر ركيزة أساسية في الإيمان المسيحي.

إلا أن المطران مار ماري عمانوئيل له تعليمات أرثوذكسيا سليما يشبه تعليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس غير الخلقدونية مثل كنيسة السريان الأرثوذكس وكنيسة الأحباش الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الأرثوذكس وكنيسة الهنود الأرثوذكس وهي جميعا كنائس غير خلقدونية.

https://vm.tiktok.com/ZMMXhPYjR/

أسقف التيك توك

وقال الأسقف الآشوري الأرثوذكسي مار ماري عمانوئيل في إحدى عظاته المصورة أنه يعرف أن الناس يعرفونه باسم أسقف التيك توك فحتى إخوانه المسلمين حينما يلاقونه يقولون إنه أشهر أسقف على التيك توك.

ووفقًا لتقارير سابقة في صحيفة ديلي ميل وصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، يحظى الأسقف الآشوري الأرثوذكسي مار ماري عمانوئيل بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه مئات الآلاف من المتابعين، وغالبًا ما يبث قداساته على الهواء مباشرة عبر يوتيوب ووسائل الإعلام الأخرى.

وقد اشتهر إيمانويل بانتقاده لإجراءات الحصار واللقاحات خلال الجائحة العالمية الأخيرة، ولكنه أيضًا له آراء متشددة حول السياسة الأمريكية والروسية.