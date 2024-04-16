الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| الاحتلال ينسف منازل سكنية بشمال النصيرات.. وتشديد أمريكي للعقوبات ضد إيران

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

"التضامن" تعلن عن توفير فرصة عمل للقاطنين بالقاهرة

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالعجوزة والتى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجتها لشغل وظيفة محاسب.

وأكدت المؤسسة أن من أهم شروط التقدم للوظيفة هى:- لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4686120

 

الثلاثاء.. "القومى للبحوث" يحتفل باليوبيل الذهبى لتأسيسه

يحتفل المركز القومي للبحوث يوم الثلاثاء المقبل، باليوبيل الذهبي لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية الذي تم إنشاؤه عام 1974، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الـ16 للمعهد تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4686114

 

الاحتلال ينسف منازل سكنية شمال النصيرات وسط قطاع غزة

نسف الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية شمال النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك وفقًا لعاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://dostor.org/4686128

فلسطين تُشعل الولايات المتحدة.. تظاهرات حاشدة لوقف إطلاق النار فى غزة

بايدن: الولايات المتحدة "ملتزمة" بأمن إسرائيل والشركاء الإقليميين الآخرين

بوريل: بعض أعضاء الاتحاد الأوروبى اقترحوا زيادة القيود على إيران

أكد مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي اقترحوا زيادة القيود على إيران؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “إكسترا نيوز”.. وأوضح، بوريل، أن وزراء الاتحاد الأوروبي دعوا كل الجهات الفاعلة بالشرق الأوسط إلى الابتعاد عن الهاوية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4686102

 

تخصص هيروين.. الحبس سنة لديلر المخدرات فى أبوالنمرس

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم حكمًا يقضي بمعاقبة عنصر إجرامي، بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري في أبوالنمرس بنطاق محافظة الجيزة بالحبس سنة. وقد صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزراع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزى. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4686141

 

تقرير يكشف تفاصيل تشديد العقوبات الأمريكية على إيران

تحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، خلال مؤتمر صحفي اليوم وسط اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في وزارة الخزانة في واشنطن العاصمة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4686122

 

مجلة أمريكية تحذر: السودان على "حافة الانهيار"

سلّطت مجلة ذا ويك الأمريكية الضوء على الأوضاع في الأراضي السودانية بعد مرور عام على الأزمة في البلاد، مؤكدة أن السودان على حافة الانهيار بعد عام من الحرب. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4686091

 

إصابة جديدة تضرب ليفربول قبل مواجهة أتالانتا في الدوري الأوروبي

تلقى ليفربول ضربة جديدة موجعة، قبل مواجهة أتالانتا في منافسات الدوري الأوروبي الخميس المقبل في إياب ربع النهائي. وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، بفوز أتالانتا بثلاثية نظيفة أمام ليفربول، يوم الخميس الماضي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4686060

 

صندوق النقد: أسعار العقارات سجلت تراجعًا 12% خلال 2023

أكد صندوق النقد الدولي أن أسعار العقارات التجارية سجلت تراجعا بنسبة 12% عالميًا خلال العام الماضي بالقيمة الحقيقية في ظل تزايد أسعار الفائدة والتغيرات الهيكلية التي تلت جائحة كوفيد 19، وشهد قطاع المكاتب في الولايات المتحدة وأوروبا التراجع الأكبر على الإطلاق. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4685973

لا يفوتك هذا المساء الاحتلال غزة الاتحاد الأوروبي إيران السودان ليفربول

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