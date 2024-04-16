الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقرير يكشف تفاصيل تشديد العقوبات الأمريكية على إيران

تحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، خلال مؤتمر صحفي اليوم وسط اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في وزارة الخزانة في واشنطن العاصمة.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن وزارة الخزانة ستستخدم سلطتها الخاصة بالعقوبات وستعمل مع الحلفاء "لمواصلة تعطيل الأنشطة الخبيثة والمزعزعة للاستقرار للنظام الإيراني".

وقالت يلين في مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة: "من هجوم نهاية الأسبوع الماضي إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تهدد تصرفات إيران استقرار المنطقة ويمكن أن تتسبب في تداعيات اقتصادية".

وقالت وزيرة الخزانة الأمرdكية جانيت يلين إن واشنطن ستستخدم سلطة فرض العقوبات وستعمل مع حلفائها "لمواصلة تعطيل النشاط الخبيث والمزعزع للاستقرار للنظام الإيراني". 

وتأتي تعليقاتها اليوم في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء المالية العالميون ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

الاحتلال الإسرائيلي: إيران لن تخرج خالية من العقاب

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وقال جيش الاحتلال إن إيران لن تخرج "خالية من العقاب" بعد الهجوم الصاروخي والطائرات دون طيار الذي شنته طهران في نهاية الأسبوع. 

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانييل هاغاري، للصحفيين الثلاثاء:“سنرد في الوقت المناسب لنا، وفي مكاننا، وبالطريقة التي نختارها”. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال هيرزي هاليفي، يوم الإثنين، إن إسرائيل تدرس خطواتها التالية، لكن الضربة الإيرانية "سيتم الرد عليها".

كما تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة سريعة على إيران في أعقاب الهجوم الجوي واسع النطاق الذي شنته طهران على إسرائيل في نهاية الأسبوع. 

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى رغبة أوروبية في توسيع العقوبات ضد طهران بسرعة، ربما في غضون أيام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه قتل أحد قادة حزب الله في غارة جوية على بلدة عين بعل جنوب لبنان. ويدعى الشخص إسماعيل يوسف باز، الذي وصف بأنه "مسؤول كبير ومخضرم في الجناح العسكري لحزب الله".

وقال مصدر مقرب من حزب الله: القائد الميداني المسئول عن منطقة الناقورة قُتل في غارة إسرائيلية.

وقال الكرملين إن فلاديمير بوتين حث جميع الأطراف في الشرق الأوسط على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة جديدة حذر من أنها ستكون محفوفة بعواقب كارثية على المنطقة. وتحدث بوتين مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفيا حول ما وصفه الكرملين بـ”الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها طهران”.

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