الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إصابة جديدة تضرب ليفربول قبل مواجهة أتالانتا في الدوري الأوروبي

برادلي
برادلي

تلقى ليفربول ضربة جديدة موجعة، قبل مواجهة أتالانتا في منافسات الدوري الأوروبي الخميس المقبل في إياب ربع النهائي.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، بفوز أتالانتا بثلاثية نظيفة أمام ليفربول، يوم الخميس الماضي.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس”، إن كونور برادلي مدافع الفريق سيغيب عن ليفربول في الفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في مواجهة كريستال بالاس الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر برادلي مباراة كريستال بالاس مصابًا بحلول الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني، وحل بدلًا منه ترينت ألكسندر أرنولد.

وتابعت الشبكة البريطانية، أنه من المقرر أن يغيب كونور برادلي لمدة 2 إلى 3 أسابيع عن ليفربول، بعد تعرضه للإصابة في الكاحل.

وشارك برادلي هذا العام في 22 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول، حيث أحرز هدف وحيد وقام بصناعة 6 أهداف طوال الموسم.

 

 

 

 

ليفربول أتالانتا الدوري الاوروبي برادلى كونور برادلي

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