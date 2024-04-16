الثلاثاء.. "القومى للبحوث" يحتفل باليوبيل الذهبى لتأسيسه

يحتفل المركز القومي للبحوث يوم الثلاثاء المقبل، باليوبيل الذهبي لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية الذي تم إنشاؤه عام 1974، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الـ16 للمعهد تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز.

وقالت الدكتورة إيمان كامل القائم بأعمال عميد المعهد - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن معهد البحوث الطبية بالمركز يضم 16 قسمًا (9 إكلينيكية و7 طب معملي" ويضم نخبة من العلماء والباحثين، ويعتبر بمثابة بيت خبرة للبحث العلمي والتطوير والابتكار، وقادر على المنافسة الدولية وعلى دفع عجلة التنمية.

وأضافت أنه سيشارك في الاحتفالية والمؤتمر لفيف من أساتذة وعلماء المركز في المجالات الطبية المتعددة إلى جانب المتخصصين من مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة.

وأوضحت أن فعاليات مؤتمر هذا العام تناقش موضوع الربط بين الأبحاث العلمية والتطبيق على صحة الإنسان وعلاجاته من الأمراض المختلفة في العيادات والمستشفيات، وذلك في شتى مجالات الطب التي تشملها المبادرات الرئاسية مثل الأمراض غير السارية والسمنة والأورام والصحة الإنجابية وصحة المرأة والطفل وطب الجلد والتجميل والليزر والطب المعملي بكل تخصصاته.