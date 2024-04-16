الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الثلاثاء.. "القومى للبحوث" يحتفل باليوبيل الذهبى لتأسيسه

يحتفل المركز القومي للبحوث يوم الثلاثاء المقبل، باليوبيل الذهبي لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية الذي تم إنشاؤه عام 1974، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الـ16 للمعهد تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز.

وقالت الدكتورة إيمان كامل القائم بأعمال عميد المعهد - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن معهد البحوث الطبية بالمركز يضم 16 قسمًا (9 إكلينيكية و7 طب معملي" ويضم نخبة من العلماء والباحثين، ويعتبر بمثابة بيت خبرة للبحث العلمي والتطوير والابتكار، وقادر على المنافسة الدولية وعلى دفع عجلة التنمية.

وأضافت أنه سيشارك في الاحتفالية والمؤتمر لفيف من أساتذة وعلماء المركز في المجالات الطبية المتعددة إلى جانب المتخصصين من مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة.

وأوضحت أن فعاليات مؤتمر هذا العام تناقش موضوع الربط بين الأبحاث العلمية والتطبيق على صحة الإنسان وعلاجاته من الأمراض المختلفة في العيادات والمستشفيات، وذلك في شتى مجالات الطب التي تشملها المبادرات الرئاسية مثل الأمراض غير السارية والسمنة والأورام والصحة الإنجابية وصحة المرأة والطفل وطب الجلد والتجميل والليزر والطب المعملي بكل تخصصاته.

المركز القومي للبحوث معهد البحوث الطبية الدراسات الإكلينيكية اليوبيل الذهبي العلماء بيت خبرة

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات أمريكية اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين فى مناطق الحوثيين

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"