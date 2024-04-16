مجلة أمريكية تحذر: السودان على "حافة الانهيار"

سلّطت مجلة ذا ويك الأمريكية الضوء على الأوضاع في الأراضي السودانية بعد مرور عام على الأزمة في البلاد، مؤكدة أن السودان على حافة الانهيار بعد عام من الحرب.

قالت المجلة الأمريكية إن 18 مليون سوداني يواجهون خطر المجاعة مع استمرار البلاد في دوامة الهبوط الدموية وبعد مرور عام على اندلاع الحرب في السودان، حذرت وكالات الإغاثة من أن البلاد على "حافة الانهيار التام".

واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية

ووفقا للتقرير فقد يشهد السودان "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة" و"أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم"، مع فرار 9 ملايين شخص من منازلهم بحثا عن الأمان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الاثنين، إنه مع تركيز الاهتمام على أزمة الشرق الأوسط، فإن "العالم ينسى شعب السودان" و"حالات الطوارئ المأساوية التي تهدد الحياة والموت"، ويواجه نحو 18 مليون شخص "جوعا حادا" وقد قتل عشرات الآلاف.

وقال التقرير إنه في بداية الصراع بين القوات المسلحة السودانية وميليشا الدعم السريع، "كان المراققبون للأوضاع يأملون في أن يصل الجانبان إلى طريق مسدود" ويتفاوضان على اتفاق لتقاسم السلطة.

وبدلاً من ذلك، "تحولت المعركة إلى حريق على مستوى البلاد واسع النطاق وفوضوي لدرجة أنه قد يؤدي إلى زعزعة استقرار العديد من دول الجوار السودان".

وقال كاميرون هدسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن القتال في السودان "يشهد تصاعدا، والأكثر إثارة للقلق هو أنه ينتشر إلى مناطق جديدة".