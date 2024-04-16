الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجلة أمريكية تحذر: السودان على "حافة الانهيار"

السودان
السودان

سلّطت مجلة ذا ويك الأمريكية الضوء على الأوضاع في الأراضي السودانية بعد مرور عام على الأزمة في البلاد، مؤكدة أن السودان على حافة الانهيار بعد عام من الحرب. 

قالت المجلة الأمريكية إن 18 مليون سوداني يواجهون خطر المجاعة مع استمرار البلاد  في دوامة الهبوط الدموية وبعد مرور عام على اندلاع الحرب في السودان، حذرت وكالات الإغاثة من أن البلاد على "حافة الانهيار التام". 

واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية

txt

عام على الأزمة.. كاتب يكشف لـ الدستور سيناريوهات الحرب فى السودان

ووفقا للتقرير فقد يشهد السودان "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة" و"أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم"، مع فرار 9 ملايين شخص من منازلهم بحثا عن الأمان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الاثنين، إنه مع تركيز الاهتمام على أزمة الشرق الأوسط، فإن "العالم ينسى شعب السودان" و"حالات الطوارئ المأساوية التي تهدد الحياة والموت"، ويواجه نحو 18 مليون شخص "جوعا حادا" وقد قتل عشرات الآلاف.

وقال التقرير إنه في بداية الصراع بين القوات المسلحة السودانية وميليشا الدعم السريع، "كان المراققبون للأوضاع يأملون في أن يصل الجانبان إلى طريق مسدود" ويتفاوضان على اتفاق لتقاسم السلطة.

 وبدلاً من ذلك، "تحولت المعركة إلى حريق على مستوى البلاد واسع النطاق وفوضوي لدرجة أنه قد يؤدي إلى زعزعة استقرار العديد من دول الجوار السودان". 

وقال كاميرون هدسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن القتال في السودان "يشهد تصاعدا، والأكثر إثارة للقلق هو أنه ينتشر إلى مناطق جديدة".

السودان الازمة حافة الانهيار الحرب عام على الحرب

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

تعرض مصر لـ"منخفض الهدير" الذى يضرب الخليج.. "الأرصاد" تحسم الجدل

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"