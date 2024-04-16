"يونيسف": 4 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحاد بالسودان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أمس الإثنين، إن التقديرات تشير إلى معاناة ما يقرب من 4 ملايين طفل دون الخامسة في السودان من سوء التغذية الحاد.

وأضافت المنظمة عبر منصة "إكس" أن "أطفال السودان يحتاجون إلى وقف إطلاق النار والوصول إلى المساعدات دون عوائق"، لافتةً إلى أن "السودان يعد أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم".

وأكملت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عامها الأول، وهو صراع جعل ما يقرب من 18 مليونًا، من بين 49 مليون نسمة، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن 5 أشهر حتى فبراير.