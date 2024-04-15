الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن: الولايات المتحدة "ملتزمة" بأمن إسرائيل والشركاء الإقليميين الآخرين

بايدن
بايدن

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن علنا عن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع لأول مرة، قائلا إنه لا يزال يركز على أمن إسرائيل والتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بينما يعمل على منع امتداد الصراع إلى حرب إقليمية أوسع.

وقال بايدن في البيت الأبيض: “نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار الذي سيعيد الرهائن إلى الوطن ويمنع الصراع من الانتشار إلى ما هو أبعد مما هو عليه بالفعل”.

توترات متصاعدة في المنطقة 

 

txt

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟


وأدلى الرئيس بهذه التصريحات أثناء ترحيبه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في المكتب البيضاوي وسط التوتر المستمر في المنطقة والمخاوف على القوات الأمريكية.

وقال بايدن: "نحن ملتزمون أيضًا بأمن موظفينا وشركائنا في المنطقة، بما في ذلك العراق". "الشراكة بين العراق والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية."

 

الهجوم الاير إيران إسرائيل بايدن الرئيس الامريكي

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟