بايدن: الولايات المتحدة "ملتزمة" بأمن إسرائيل والشركاء الإقليميين الآخرين

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن علنا عن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع لأول مرة، قائلا إنه لا يزال يركز على أمن إسرائيل والتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بينما يعمل على منع امتداد الصراع إلى حرب إقليمية أوسع.

وقال بايدن في البيت الأبيض: “نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار الذي سيعيد الرهائن إلى الوطن ويمنع الصراع من الانتشار إلى ما هو أبعد مما هو عليه بالفعل”.

توترات متصاعدة في المنطقة



وأدلى الرئيس بهذه التصريحات أثناء ترحيبه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في المكتب البيضاوي وسط التوتر المستمر في المنطقة والمخاوف على القوات الأمريكية.

وقال بايدن: "نحن ملتزمون أيضًا بأمن موظفينا وشركائنا في المنطقة، بما في ذلك العراق". "الشراكة بين العراق والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية."