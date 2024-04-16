تسبب فى مصرع 17 شخصًا.. أبرز المعلومات حول المنخفض الجوى فى الإمارات وعمان

تحذر سفارة المملكة العربية السعودية في مسقط من التقلبات الجوية المتوقعة في سلطنة عُمان اليوم الثلاثاء، حيث أفاد بيان صادر عن السفارة بأن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني يتوقع تأثر سلطنة عُمان بحالة جوية غير مستقرة بسبب المنخفض الجوي في الإمارات وعمان، مما دفع السفارة إلى نصح المواطنين السعوديين المتواجدين في عُمان بضرورة توخي الحيطة والحذر.

وتسببت التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق عدة في سلطنة عُمان في وقوع سيول مدمرة، حيث أسفر المنخفض الجوي في الإمارات وعمان، عن وفاة 17 شخصًا على الأقل، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين، وفقًا للسلطات المحلية يوم الاثنين.

أضرار المنخفض الجوي في الإمارات وعمان

تمكنت فرق الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ حوالي 1200 شخص من إحدى المدارس في ولاية المضيبي بعدما غمرت المياه مباني المدرسة.

وأعرب مجلس الوزراء عن تعازيه الخالصة لأسر وأقارب الطلبة الذين لقوا حتفهم في محافظة شمال الشرقية.

تحذيرات من المنخفض الجوي في الإمارات وعمان

حذر التليفزيون العماني من استمرار تأثير المنخفض الجوي في الإمارات وعمان، وتساقط الأمطار على بعض المناطق في محافظات جنوب الباطنة ومسقط والوسطى والداخلية والظاهرة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة اليوم الإثنين، خاصة في محافظتي جنوب وشمال الشرقية والمناطق الجنوبية من محافظة الداخلية، ومن المتوقع أن تستمر حالة الطقس السيئ حتى الليل.

وفيما يتعلق باليوم الثلاثاء، من المتوقع هطول أمطار غزيرة، حيث تتركز في محافظات مسندم وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي، ومن المتوقع أن تنتشر تدريجيا إلى محافظات الداخلية وجنوب الباطنة ومسقط.

من المتوقع أن تكون كميات الأمطار الغزيرة في محافظة مسندم يوم الثلاثاء قد تصل إلى 150 ملم.

وبناءً على الظروف الجوية الراهنة، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تبني نظام التعليم عن بعد في جميع المدارس الحكومية ليومي الثلاثاء والأربعاء، بهدف ضمان سلامة الطلبة والمعلمين.

وبلغ عدد الوفيات جراء السيول التي ضربت سلطنة عمان ما لا يقل عن 16 شخصًا، معظمهم من التلاميذ، وتم العثور على جثث 3 أشخاص وطفل يوم الإثنين.