المنخفض الجوى فى الإمارات.. تحذير طارئ من وزارة الداخلية

أكدت وزارة الداخلية في الإمارات، أن بعض مناطق الدولة تشهد منخفضًا جويًا مصحوبًا بأمطار غزيرة مع فرصة سقوط البَرَد.

وقالت: يرجى التزام إجراءات السلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتجنَّب أماكن الأودية وتجمُّع المياه وجريان السيول، وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، وتخفيف السرعة.

وأهابت بالجمهور التزام إرشادات السلامة وتعليمات الجهات المختصة، وعدم تداول الشائعات والأخبار المغلوطة، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية.

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها للتعامل مع تقلبات الحالة الجوية التي تشهدها أبوظبي حتى يوم بعد غد الأربعاء 17 أبريل، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الإمارة، وتتضمن هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة البلديات والنقل، وبلدية العين، وبلدية الظفرة، ودائرة الطاقة، للحفاظ على سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أنها فعَّلت خططها للطوارئ، ونشرت دورياتها المساندة واتخذت العديد من التدابير الوقائية المتمثلة في تعزيز الكوادر البشرية في غرف العمليات.

ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور إلى أخذ جميع تدابير الحيطة والحذر ومتابعة نشرات المركز الوطني للأرصاد الجوية والمصادر الرسمية.

كما أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني على الجمهور ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة.

ودعت إلى توخي الحذر من تقلبات الأحوال الجوية الماطرة، مؤكدة ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمّع المياه، والتأكد من تثبيت النوافذ والأشياء المحتمل تطايرها، مع توفير معدات الإسعافات الأولية ووسائل الإنارة الاحتياطية.

ورفعت دائرة الطاقة وشركات قطاع الطاقة ممثلة بشركات التوزيع والنقل والتحكم جاهزية فرق الطوارئ والصيانة العاجلة والاستجابة السريعة لجميع البلاغات المتعلقة بانقطاعات الكهرباء الناجمة عن تقلبات الحالة الجوية.

وخصصت الدائرة جميع الموارد اللازمة للاستجابة السريعة، ووضعت جميع الإمكانيات، من مولدات احتياطية وصهاريج مياه، على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم ومساندة جهود الجهات المحلية.

وبثت الدائرة وشركات قطاع الطاقة الرسائل التوعوية للجمهور عن كيفية التعامل مع هذه الظروف للمحافظة على سلامة تمديدات الكهرباء في المنازل والمنشآت.

وأكدت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي جاهزيتها والجهات التابعة، للتعامل مع الحالة الجوية من خلال إجراءات استباقية في جميع مناطق الإمارة، لضمان الاستجابة السريعة لمواجهة التحديات الناشئة في مختلف المناطق في الإمارة.

وشملت إجراءات الدائرة رفع جاهزية خدمات البلديات وخدمات الطرق والمواصلات، وزيادة فرق الصيانة وموارد الطرق والبنية التحتية والحدائق ونشرها حسب المناطق.

وعملت الدائرة على التنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لرفع كفاءة الاستجابة، وتفعيل منظومة اللوحات الإرشادية الإلكترونية لتوعية الجمهور، وتشكيل فرق الطوارئ حسب الاختصاص لتنظيف الشوارع وتجهيز شبكات صرف مياه الأمطار وتقليم الأشجار، إضافة إلى إعداد جميع الموارد اللازمة من معدات وأجهزة ومضخات وصهاريج المياه والمركبات بما يضمن جاهزيتها واستعدادها لمواجهة هذه الظروف الجوية لتحقيق استقرار المجتمع.

وباشرت الإدارات الفنية ببلدية مدينة العين بتنفيذ الإجراءات الاستباقية استعدادا للحالة الجوية المتوقعة، مثل فتح مصارف مياه الأمطار في الطرق الحضرية والمناطق السكنية، وحصر الموارد من الصهاريج ومضخات سحب المياه والمعدات الثقيلة، وتجهيز جداول التوزيع على المدينة، ما يخدم الاستجابة الفعالة في جميع قطاعات بلدية مدينة العين.

وتضمنت الاستعدادات أيضا تنظيف مسارات السدود والوديان والبحيرات؛ لضمان جريان مياه الأمطار في مجاريها المحددة.

وعقدت الإدارة العليا ببلدية مدينة العين عددا من الاجتماعات على مستوى البلدية؛ للتأكيد على إجراءات الاستعداد والجاهزية والتنسيق الفعال بين البلدية والشركاء الإستراتيجيين في المدينة، للمحافظة على مظهر المدينة واستمرارية الخدمات.

ووجهت بلدية العين شركات البناء والإنشاء بإيقاف جميع الأعمال في المواقع وتأمين الرافعات والسقالات وإيقاف عمليات الرفع وتثبيت الحواجز والأسوار المؤقتة واللوحات في مواقع البناء، وإزالة المواد المحتمل تطايرها من المرتفعات والأماكن المفتوحة. ودعت أصحاب المباني والمساكن إلى وضع الحواجز في حال سقوط الأمطار لمنع دخول المياه إلى الطوابق الأرضية.

وشملت استعدادات بلدية منطقة الظفرة، رفع حالات الاستعداد وتفعيل غرفة العمليات وفريق قيادات الظفرة في الميدان للوقوف على الحالة ومتابعة الحدث، والتأكد من جاهزية وتفعيل الموارد والإمكانات، وتفعيل مركز اتصال الطوارئ لاستقبال البلاغات، والتأكد من ⁠جاهزية فرق الطوارئ الفنية والميدانية للمتابعة والتعامل مع الحالات الطارئة، ومتابعة حالة شبكات تصريف مياه الأمطار.

وفي حالات الطوارئ، بإمكان أفراد الجمهور الاتصال بأحد الأرقام التالية: شرطة أبوظبي 999، طوارئ الكهرباء 991، طوارئ المياه 992، دائرة البلديات والنقل للإبلاغ عن تجمعات الأمطار 993.