الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المنخفض الجوى يوقف الدراسة الحضورية بكل مدارس الإمارات

المنخفض الجوي في
المنخفض الجوي في عمان

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عن قرار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باعتماد نظام التعليم عن بعد في جميع المدارس الحكومية بالدولة، وذلك ليومين، هما:

الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024

الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024

يأتي هذا القرار حرصًا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية، نظرًا للظروف الجوية الحالية.

وسيتم تطبيق نظام التعليم عن بعد من خلال المنصات التعليمية المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

لقي 16 شخصًا مصرعهم على الأقل، معظمهم من التلاميذ، جراء السيول التي اجتاحت سلطنة عُمان منذ الأحد، والتي نجمت عن هطول أمطار غزيرة.

وارتفع عدد القتلى إلى 16 شخصًا بعد العثور على جثث 3 أشخاص وطفل يوم الإثنين.
كان 12 من بين القتلى قد لقوا مصرعهم جراء انجرافهم داخل مركباتهم، من بينهم مواطنون وأجنبي وتسعة تلاميذ في محافظة شمال الشرقية.
الأحوال الجوية:

تشهد سلطنة عُمان منذ الأحد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، مما أدى إلى حدوث سيول في مناطق مختلفة من شمال وشرق البلاد.

تم إغلاق المدارس الحكومية والخاصة في معظم المحافظات يوم الإثنين، حيث تلقى الطلاب دروسهم عبر الإنترنت.

تدخلت القوات الجوية العمانية عشرات المرات منذ الأحد لإنقاذ المواطنين العالقين بسبب الفيضانات.

من المتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة ذروتها في سلطنة عُمان يوم الثلاثاء، على أن تستمر حتى مساء الأربعاء.

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