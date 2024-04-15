حماس: لا تنازل عن الانسحاب الكامل وعودة النازحين بحرية

قال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، اليوم الإثنين، إن الوقف الدائم لإطلاق النار الضمانة الوحيدة لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف شلال الدم والمجازر، مؤكدًا أنه لا تنازل عن الانسحاب الكامل وعودة النازحين بحرية.

وأضاف الرشق في تصريحات تليفزيونية: "محاولات نتنياهو وحكومته الإفراج عن الأسرى بالقوة فشلت، ولا بديل عن صفقة حقيقية مع المقاومة"، معتبرًا أن الاحتلال يريد اتفاقًا مؤقتًا للإفراج عن أسراه، ليستأنف بعدها الحرب والإبادة.

وتابع: "بعد أكثر من ستة أشهر الاحتلال لازال يتخبط ولم ولن يحقق أي انتصار"، مشيرًا إلى استهداف الاحتلال للمدنيين وكل مظاهر الحياة المدنية علامات هزيمة وليست مقدمات انتصار.

على صعيد آخر، قال مصدر سياسي إسرائيلي، إن حماس رفضت المقترح الأمريكي وعرضت في ردها على الحكومة أن يتم الإفراج عن 20 أسيرًا مقابل 6 أسابيع من وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بينهم أصحاب مؤبدات وأحكام عالية.

ووفقًا للمصدر، طالبت حماس بضمانات دولية ومن الوسطاء لوقف إطلاق نار كامل ووقف الحرب وضمان حرية تنقل الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأضاف المصدر: "إسرائيل قدمت مرونة في بعض المطالب ولكن رد حماس يشير إلى أنها لا تعرف أماكن أو مصير وجود الأسرى الآخرين".