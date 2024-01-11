زعيم الحوثيين: أى هجوم أمريكى على قواتنا "لن يبقى دون رد"

توعّد زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، الخميس، أمريكا حال استهداف عناصره في اليمن بأنه “لن يمر دون رد”.

وذكرت رويترز أن زعيم الحوثيين قال في كلمة متلفزة إن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدفت فيه سفينة أمريكية في البحر الأحمر بالصواريخ وطائرات دون طيار.

مؤيدون لفلسطين يجتمعون لمشاهدة قضية الإبادة الجماعية

واجتمع أنصار مؤيدون للفلسطينيين يتجمعون لمشاهدة قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة جنوب إفريقيا على الشاشات في مقر البعثة الفلسطينية في بريتوريا، كما انضم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير إلى جوقة الرفض الإسرائيلي لجلسة المحكمة اليوم في لاهاي.

وقال بن جفير في منشور على وسائل التواصل "بعد 78 عامًا من المحرقة الرهيبة التي ألحقها بنا النازيون الألمان، وبعد ثلاثة أشهر من إضافة النازيين من غزة إلى المذبحة التي ارتكبناها، ينضم العالم إلى مسرح العبث وينشر تشهير الدم ضد دولة إسرائيل، زاعماً نحن نحمي مواطنينا ونسائنا وأطفالنا وهم ينشرون الأكاذيب والرجس ضدنا في العالم. لم يحدث من قبل أن انضم هذا العدد الكبير من الأوغاد إلى مثل هذه الأكاذيب الدنيئة.

وشكلت كلمات بن جفير جزءا من القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في وقت سابق اليوم، في قسم حاولت خلاله إثبات أن قادة إسرائيل كان لديهم نية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

ونقلت عن بن جفير في نوفمبر 2023 قوله: “عندما نقول إنه يجب تدمير حماس، فهذا يعني أيضًا أولئك الذين يحتفلون، والذين يدعمون، والذين يوزعون الحلوى – كلهم ​​إرهابيون، ويجب تدميرهم أيضًا. "

ونظراً للعدد الكبير من الضحايا المدنيين في غزة، وتهجير الغالبية العظمى من السكان، وعدم وجود مأوى آمن وسوء الظروف الإنسانية، تطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر أولي لإسرائيل بوقف القتال داخل غزة.

كان زعيم حزب العمال المعارض السابق في المملكة المتحدة جيريمي كوربين موجودا في لاهاي اليوم لحضور جلسة المحكمة.

وتحدث بعد ذلك مشيدا بجنوب أفريقيا لرفعها القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وقال إن "العالم استيقظ على محنة الشعب الفلسطيني"، وانتقد القصف الإسرائيلي "للأطفال والمدنيين والمدارس والمستشفيات والمنازل والأماكن الزراعية" وما وصفه بـ “التهجير” من سكان غزة إلى أماكنهم قيل لهم إنهم آمنون، وتبين أنهم خطرون بشكل لا يصدق”.

كما أنه تم استبدال كوربين كزعيم للحزب بعد الانتخابات العامة لعام 2019 في المملكة المتحدة، وخسر سوط حزب العمال في عام 2020.

وقال زعيم حزب العمال الحالي، كير ستارمر، إن "أيام كوربين كنائب عن حزب العمال قد انتهت" بعد انتقادات لتصريحات كوربين في الانتخابات العامة. رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر داخل جنوب إسرائيل.