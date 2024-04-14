المجلس الأوروبي ومجموعة السبع يدينان الهجوم الإيراني على إسرائيل

التقى تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأحد، مع زعماء مجموعة السبع في أعقاب الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل خلال الليل.

في منشور على X، كتب ميشيل: “مع قادة مجموعة السبع، أداننا بالإجماع الهجوم الإيراني غير المسبوق ضد إسرائيل".

وأضاف: "يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس. سنواصل كل جهودنا للعمل على وقف التصعيد. إن إنهاء الأزمة في غزة في أقرب وقت ممكن، وخاصة من خلال وقف فوري لإطلاق النار، من شأنه أن يحدث فرقًا"، لافتًا إلى أنه ستتم مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، في المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل.

على صعيد آخر، أعرب زعماء وحكومات أمريكا اللاتينية عن قلقهم وتخوفهم من الهجوم الإيراني على إسرائيل وعواقبه المحتملة، مع تحذير رئيس بوليفيا من احتمال نشوب "حرب عالمية ثالثة".

وقال الرئيس البوليفي لويس آرسي في تغريدة على إكس، إن "الحرب هي أسوأ طريقة لحل الصراعات الدولية.. لا يوجد منتصر في الحرب، الجميع خاسر، وتصاعد العنف في جميع أنحاء العالم يعرض الإنسانية لخطر الانقراض"، وحث الأمين العام للأمم المتحدة على الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

كما دعا الرئيس البوليفي لويس آرسيا، إلى جتماع طارئ "لمنع تصاعد هذا الصراع إلى حرب عالمية ثالثة".