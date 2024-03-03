عبد المنعم السيد: هناك خسائر كبيرة للاقتصاد الأمريكي نتيجة الحرب الروسية

علّق د.عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على تصاعد الأحداث بين أمريكا والصين.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن الحزب الديمقراطي والجمهوري لم يجتمعا علي قدر اجتماعهم علي معاداة الصين.

أضاف أن الصين وأمريكا بينهم توترات اقتصادية عالمية قد تصل لحد بعيد لا يتصوره أحد، موضحًا أن هناك خسائر كبيرة للاقتصاد الامريكي نتجية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أنه منذ 2023 قد بدأت أزماته مبكرًا بين معسكر الشرق والغرب من جديد، فبعد حرب طاحنة بدأت العام الماضي ولم تنته حتى الآن، وعصفت بالكثير من مقدرات الاقتصاد العالمي، خرجت علينا حربا جديدا من وجهة نظر الخبراء لاتقل تأثيرًا وسلبية وستتوسع صداها ليشمل الصناعة العالمية بشكل كامل، وهي تصاعد الصراع بشأن “الرقائق الإلكترونية” بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.