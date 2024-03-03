أستاذ بجامعة القدس يطالب بانسحاب جيش الاحتلال من غزة

قال د. أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن هناك إشكالية كبيرة في الحرب الدائرة الآن وهي عدم نية إسرائيل في الانسحاب من الحرب، فضلاً عن معاناة السلطة الفلسطينية من فقدان شعبيتها، حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.

وطالب شهاب، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، بضرورة حدوث وفاق وطني لاستعادة السلطة الفلسطينية مكانتها مرة أخرى داخل قطاع غزة، وذلك سيتحقق بوجود استراتيجية واحدة بين السلطة والفصائل الفلسطينية.

أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس أنه من الضروري وقف إطلاق النار والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل كامل، بالإضافة إلى الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من القطاع، وذلك ما طالب به الأمين العام لجامعة الدول العربية مؤخرًا.