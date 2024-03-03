الأحد 03 مارس 2024
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اليونيسف: 16% نسبة سوء التغذية بين الأطفال دون عامين فى غزة

أطفال غزة
أطفال غزة

أكد سليم عويس، مسئول إعلام يونيسف بالشرق الأوسط، أن 16% نسبة سوء التغذية بين الأطفال دون عامين في قطاع غزة، لافتًا إلى ضرورة الوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية ودخول المساعدات بشكل آمن إلى القطاع.

وأوضح عويس، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن العالم مشغول بأمور أخرى لا تتعلق بسلامة الأطفال داخل قطاع غزة، وما يمكن أن تفعله المنظمات الإنسانية في الفترة الحالية هو مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى الفلسطينيين.

أشار عويس إلى أن الخطر الذي يلاحق عمال الإغاثة والعاملين في المنظمات الإنسانية من انعدام الأمن وترضهم طوال الوقت لخطر الموت في ظل الحرب الدائرة.

غزة قطاع غزة يونيسف القاهرة الإخبارية سليم عويس التغذية الأطفال سوء التغذية

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