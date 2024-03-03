الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جهاد الحرازين: جهود مصرية للوصول لهدنة طويلة الأمد

غزة
غزة

علق د. جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة.

قال الحرازين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد: "نأمل في هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة".

أضاف أن الجهود تبذل من عدة دول على رأسهم مصر، موضحًا أن مصر تكثف جهودها للتواصل إلى هدنة في قطاع غزة قبيل شهر رمضان.

أشار إلى أن مصر لجأت إلى التعاون مع الدول الأخرى للقيام بعملية إنزال المساعدات وإسقاطها على المناطق التى لا تصلها المساعدات وهى محاولة إختراق لحالة الحصار الإسرائيلى وكافة الإجراءات المعقدة، وهو الأمر الذى لاقى حالة من الاستحسان الكبير من قبل أبناء الشعب الفلسطينى. 

اكسترا نيوز جهاد الحرازين قطاع غزة

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