في ذكرى ميلادها.. محطات في حياة الفنانة الراحلة سناء يونس

استعرض برنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم تقريرًا حول حياة الفنانة الراحلة سناء يونس.

وقال التقرير إنه تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سناء يونس، التي تعد من أبرز نجوم الفن، والتى تركت بصمة كبيرة في عالم الفن وتنوعت أدوارها.

للراحلة كثير من الأعمال التي اشتهرت بها وتميزت بين جمهورها ومحبينها بالحس الفكاهي، فكانت تمتلك خفة ظل عالية وقدرات تمثيلية ليس لها سقف، حصرها المخرجين في أدوار الفتاة التي تخشى العنوسة وتبحث عن زوج أو الحقودة التي تشعر بالغيرة من الأخريات.

أحبت الفن وتعلق قلبها بالمسرح، قادرة على انتزاع الضحكة منك بسلاسة هى تلميذة فؤاد المهندس التي لمس موهبتها وتلقائيتها من الوهلة الأولى، هي فوزية رأفت التي تفتعل المشاكل مع زوجها حنفي في سك على بناتك حتى جاء اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها مسرحية سك على بناتك وحالة حب وهالة حبيبتي.

أما عن مشاركتها الدرامية كان أبرزها مسلسل الدم والنار، "ضمير أبلة حكمت، الوسية، بوابة الحلواني، ألف ليلة وليلة" " ليالى الحلمية"، " البشاير"، وكان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "العميل 1001" وغيرها من المسلسلات.

رحلت سناء يونس في 20 مايو 2006 عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة مع المرض، تاركة بسمة على وجه كل من يلمحها على شاشة التيلفزيون.