الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يارا جبران تكشف سر شخصية "توفيقة" عاملة البوفيه في "زينهم"

الفنانة يارا جبران
الفنانة يارا جبران

كشفت الفنانة يارا جبران تفاصيل حياته الشخصية والفنية، موضحة سر نجاح دورها في شخصية" توفيقة" في مسلسل زينهم.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم، إن الدور يعتير جديد ومختلف تمامًا على مشوارها الفني وأن المسلسل يجمع بين مزيج من الإثارة والغموض والرعب.

أضافت أن المسلسل يحتوى على مفاجأت مستمرة، معلقة: “المسلسل كله جديد ومختلف بسبب ديكور المشرحة الذى جذب انتباه الجمهور”.

وأعربت الفنانة يارا جبران عن سعادتها بدور توفيقة عاملة البوفيه فى المشرحة، الذي تجسده ضمن أحداث مسلسل “زينهم”.

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