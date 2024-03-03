الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مروة الشافعى: دعم الجنيه المصرى جاء من تأسيس صفقة رأس الحكمة

رأس الحكمة
رأس الحكمة

كشفت د. مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، عن تأثير صفقة "رأس الحكمة" على الاقتصاد المصري.

وقالت الخبيرة المصرفية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إنه بعد توقيع صفقة "رأس الحكمة" سيكون هناك دخول للعديد من الاستثمارات.

وأضافت الخبيرة المصرفية أن دعم الجنيه المصري جاء من تأسيس صفقة رأس الحكمة، موضحة أن دولار السوق السوداء شهد هبوطًا بأكثر من 45% خلال أيام مع وجود توقعات بمزيد من التراجع.

وأشارت إلى أن فكرة تأسيس الصفقة على الاقتصاد المصري أو سعر الصرف مرهون بكيفية إدراة الدولة المصرية لهذا الملف لأن هناك التزامات وأعباء يتحملها الاقتصاد المصري.

صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصرى السوق السوداء دعم الجنيه المصري دولار السوق السوداء فكرة تأسيس الصفقة

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