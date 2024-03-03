مروة الشافعى: دعم الجنيه المصرى جاء من تأسيس صفقة رأس الحكمة

كشفت د. مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، عن تأثير صفقة "رأس الحكمة" على الاقتصاد المصري.

وقالت الخبيرة المصرفية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إنه بعد توقيع صفقة "رأس الحكمة" سيكون هناك دخول للعديد من الاستثمارات.

وأضافت الخبيرة المصرفية أن دعم الجنيه المصري جاء من تأسيس صفقة رأس الحكمة، موضحة أن دولار السوق السوداء شهد هبوطًا بأكثر من 45% خلال أيام مع وجود توقعات بمزيد من التراجع.

وأشارت إلى أن فكرة تأسيس الصفقة على الاقتصاد المصري أو سعر الصرف مرهون بكيفية إدراة الدولة المصرية لهذا الملف لأن هناك التزامات وأعباء يتحملها الاقتصاد المصري.