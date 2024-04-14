بوليتيكو: حماس تطلب التزامًا مكتوبًا بأن "إسرائيل" ستنسحب من غزة

أفاد موقع بوليتيكو الأمريكي بأن حماس طالبت بـ"التزام مكتوب واضح" بأن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل، حسبما قال مسئول مصري كبير ومسئول في حماس، اليوم الأحد.

وبحسب بوليتيكو، قالت ‎حماس، السبت، إنها قدمت ردها على اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع إلى الوسطاء المصريين والقطريين. وقالت إنها لا تزال ملتزمة بمطالبها بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع أنحاء ‎غزة، وعودة النازحين إلى منازلهم، وتكثيف تدفق المساعدات، وبدء إعادة الإعمار.

وقالت ‎إسرائيل في وقت سابق، اليوم الأحد: "إن حماس رفضت الاقتراح الأخير للصفقة، الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي".

وقال مسئولون إن الرد شمل أيضًا زيادة في عدد السجناء الفلسطينيين الذين تريد حماس إطلاق سراحهم من إسرائيل، بحسب الموقع الأمريكي.

وتحدث المسئولون من مصر وحماس، بشرط عدم الكشف عن هويتهم؛ لأنهم غير مخولين بالكشف عن تفاصيل المفاوضات الحساسة. وقالوا إن رد حماس شمل العودة غير المقيدة للفلسطينيين النازحين في شمال غزة عبر الطريقين الرئيسيين بين الجنوب والشمال.

وقال المسئول المصري إن الوسطاء سيراجعون الرد بعناية قبل الدعوة إلى جولة أخرى من المحادثات.