الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوليتيكو: حماس تطلب التزامًا مكتوبًا بأن "إسرائيل" ستنسحب من غزة

حماس
حماس

أفاد موقع بوليتيكو الأمريكي بأن حماس طالبت بـ"التزام مكتوب واضح" بأن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل، حسبما قال مسئول مصري كبير ومسئول في حماس، اليوم الأحد.

وبحسب بوليتيكو، قالت ‎حماس، السبت، إنها قدمت ردها على اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع إلى الوسطاء المصريين والقطريين. وقالت إنها لا تزال ملتزمة بمطالبها بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع أنحاء ‎غزة، وعودة النازحين إلى منازلهم، وتكثيف تدفق المساعدات، وبدء إعادة الإعمار.

اقرأ أيضًا: إسرائيل: لدينا فرصة لتشكيل تحالف استراتيجى ضد إيران بعد هجمات السبت

وقالت ‎إسرائيل في وقت سابق، اليوم الأحد: "إن حماس رفضت الاقتراح الأخير للصفقة، الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي".

وقال مسئولون إن الرد شمل أيضًا زيادة في عدد السجناء الفلسطينيين الذين تريد حماس إطلاق سراحهم من إسرائيل، بحسب الموقع الأمريكي.

اقرأ أيضًا: رفعت علم البرتغال.. كواليس استيلاء إيران على السفينة الإسرائيلية بـ“مضيق هرمز"

وتحدث المسئولون من مصر وحماس، بشرط عدم الكشف عن هويتهم؛ لأنهم غير مخولين بالكشف عن تفاصيل المفاوضات الحساسة. وقالوا إن رد حماس شمل العودة غير المقيدة للفلسطينيين النازحين في شمال غزة عبر الطريقين الرئيسيين بين الجنوب والشمال.

وقال المسئول المصري إن الوسطاء سيراجعون الرد بعناية قبل الدعوة إلى جولة أخرى من المحادثات.

بوليتيكو الأمريكي حماس وقف إطلاق النار قطاع غزة إسرائيل المصريين الوسطاء النازحين الجيش الإسرائيلي

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

مزاعم الأنفاق الحدودية تكشف "مخططات إسرائيل" السرية بشأن حدود مصر وفلسطين

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

توابع الحرب الفاشلة.. انهيار الحكومة الإسرائيلية وغضب ضد نتنياهو بعد إخفاق غزة

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟