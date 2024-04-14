إسرائيل: لدينا فرصة لتشكيل تحالف استراتيجى ضد إيران بعد هجمات السبت

أشارت إسرائيل، اليوم الأحد، إلى أنها لديها فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي بعد صد الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الإيرانية، ليلة أمس.

وقال وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت: "لدينا فرصة لإقامة تحالف استراتيجي ضد هذا التهديد الخطير الذي تمثله إيران، والتي تهدد بوضع متفجرات نووية على هذه الصواريخ، وهو ما قد يشكل تهديدا خطيرا للغاية"، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وجاءت الهجمات الانتقامية الإيرانية، على إسرائيل، بعد أسبوعين من قتل إسرائيل قائدا إيرانيا كبيرا في غارتها على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وكان قد قال بيني جانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي، إن إسرائيل ستتقاضى ثمنًا من إيران ردًا على هجومها الصاروخي والطائرات بدون طيار عندما يحين الوقت المناسب. وجاءت تصريحاته قبل اجتماع مجلس الوزراء الحربي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.