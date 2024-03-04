قرار لمجلس الوزراء بإضافة شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة لصندوق تكريم الشهداء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2024 بشان تعديل نسبة العجز الخاصة ببعض المصابين الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019، بإضافة شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 17/1/2014 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة ٢٠٢٤ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 بإضافة شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 17/1/2014 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛ وبناءً على ما عرضته وزارة الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

نص القرار

؛ قــــــــرر: ( المادة الأولى ) تعدل نسبة العجز الخاصة ببعض المصابين الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 المشار إليه لتكون طبقًا لما هو وارد بالكشف المرفق.

( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صـدر بـرئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445ھ ( الموافق 29 فبراير سنة 2024م ).

كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولى المسلسل فى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 فى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 نسبة العجز الفعلية الجديدة 155 مجند محمد رجب عيد على 40٪ 15٪ ، 225 رقيب عبد اللاه رفعت على عبد اللاه 30٪ 35٪ 274 مجند إبراهيم عيد عثمان منصور 6٪ 10٪.

قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة ٢٠٢٤ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــرر:

( المادة الأولى ) يضاف الضحايا المدنيين أثناء بناء حائط صد الصواريخ والمطارات الحربية خلال حرب الاستنزاف، الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صـدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445ھ ( الموافق 29 فبراير سنة 2024م ). رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولى