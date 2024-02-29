الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الوزراء باعتبار مشروعين منفعة عامة

نشرت الجريدة الرسمية، قرارين لرئيس مجلس الوزراء باعتبارمشروعين من أعمال المنفعة العامة.

وجاء في القرار الأول باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالقبابات مركز أطفيح - محافظة الجيزة، والواقعة بحوض البقشيش نمرة (6)، بمسطح (6 قراريط و11 سهمًا) تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

والقرار الثانى لرئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 179 لسنـة 2024 ليعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الجلاء- العامرية - محافظة الإسكندرية، والواقعة خارج الأحواض بمسطح (14075٫54م2) تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

ونص قرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 179 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قــــــرر: ( المــادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الجلاء- العامرية - محافظة الإسكندرية، والواقعة خارج الأحواض بمسطح (14075٫54م2) تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المــادة الثــانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.

(المــادة الثــالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ (الموافق 22 يناير سنة 2024 م).

وتضمنت المذكرة الايضاحية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى الجلاء - العامرية - محافظة الإسكندرية أتشرف بعرض الآتى: يقوم الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الجلاء - العامرية - محافظة الإسكندرية، وحتى يتسنى للجهـاز تنفيذ المشروع فإن الأمر يتطلـب نـزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها وهى خارج الأحواض بمسـطح 14075٫54م2 تقريبًا والمحددة على الخريطة المساحية رقم (906/507) مقياس رسم 1: 5000 وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالآتى:

1- موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية.

۲- کشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية.

3- موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وقد تم إيداع أمر الدفع رقم 2492406010110 بمبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لاغير) بخزينة مديرية المساحة بالإسكندرية قيمة التعويضات المبدئية.