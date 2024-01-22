استطلاع: نتنياهو سيفشل حال إجراء انتخابات في هذا التوقيت

لا تزال التطلعات السياسية لمستقبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في إسرائيل تبدو قاتمة، حيث يشير استطلاع جديد للرأي إلى أن حزبه سيأتي في المرتبة الثانية بفارق كبير إذا أجريت الانتخابات اليوم، كما أن الائتلاف الذي يقوده الآن لن يفوز بما يكفي من المقاعد للبقاء في السلطة.

ويشير الاستطلاع الذي أجرته القناة 13 التابعة لشبكة CNN إلى أن بيني غانتس، وزير الدفاع السابق الذي انضم إلى حكومة نتنياهو الحربية من المعارضة بعد أحداث 7 أكتوبر، سيكون الفائز الأكبر.

ويتوقع الاستطلاع أن يفوز حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه بـ 37 مقعدا. وتشير التوقعات إلى أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيفوز بـ 16 مقعدا في حال رئاسته، بينما سيأتي حزب رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، في المركز الثالث بـ 14 مقعدا.

وقالت أغلبية ضئيلة (53%) إن المصالح الشخصية لنتنياهو كانت الاعتبار الرئيسي الذي دفعه لسلوكه في الحرب. وقال الثلث (33%) إن المصلحة الوطنية هي اعتباره الرئيسي، بينما قال باقي المشاركين إنهم لا يعرفون أو لا يجيبون على السؤال.

آخر مرة ذهب فيها الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع كانت في 1 نوفمبر 2022. ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في 27 أكتوبر 2026، لكن العديد من الإسرائيليين يتوقعون الدعوة إلى انتخابات وطنية هذا العام.