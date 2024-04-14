الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إلغاء الرحلات الجوية فى مطارات إيرانية حتى غدٍ الإثنين

الرحلات الجوية في
الرحلات الجوية في مطارات إيرانية

أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران، اليوم الأحد، بأن العديد من المطارات، بما في ذلك مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، قد ألغت رحلاتها حتى يوم غد الإثنين.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه تم أيضا إلغاء الرحلات الداخلية من مطار "مهرآباد" بالعاصمة طهران، ومطارات "شيراز" و"أصفهان" و"بوشهر" و"كرمان" و"إيلام" و"سنندج".

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان شركات الطيران الكبرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلغاء بعض رحلاتها، بينما اضطرت إلى إعادة توجيه رحلات أخرى على خلفية الهجوم الإيراني على إسرائيل.

إيران مطار الإمام الخميني الدولي طهران رحلات المطارات مطار مهرآباد شركات الطيران

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