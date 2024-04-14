إلغاء الرحلات الجوية فى مطارات إيرانية حتى غدٍ الإثنين

أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران، اليوم الأحد، بأن العديد من المطارات، بما في ذلك مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، قد ألغت رحلاتها حتى يوم غد الإثنين.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه تم أيضا إلغاء الرحلات الداخلية من مطار "مهرآباد" بالعاصمة طهران، ومطارات "شيراز" و"أصفهان" و"بوشهر" و"كرمان" و"إيلام" و"سنندج".

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان شركات الطيران الكبرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلغاء بعض رحلاتها، بينما اضطرت إلى إعادة توجيه رحلات أخرى على خلفية الهجوم الإيراني على إسرائيل.