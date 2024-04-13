بعد استهداف سفينة "مضيق هرمز".. هل تواصل إيران تصعيدها ضد إسرائيل؟

قال الكاتب والمحلل اللبناني محمد الرز، إن استيلاء الحرس الثوري الإيراني على سفينة “مضيق هرمز”، لا يعتبر ردا على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، وعلق: “الهجوم ليس بحجم الاعتداء الإسرائيلي”.

وأضاف الرز في تصريحات لـ الدستور:" المسألة أبعد من هذه الحادثة وهي تتصل بالتداعيات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية برمتها، فنحن نرى يوميا توجها اسرائيليا لتوسيع الحرب، سواء ضد لبنان أو باستهداف سوريا ثم إيران مع إعلان نتنياهو تصميمه على اجتياح رفح الذي " لن تستطيع اي قوة في العالم منعه " بحسب قوله.

إسرائيل تعد المنطقة لتدخل امريكي

وتساءل المحلل اللبناني:" هل الجيش الإسرائيلي بهذه القوة الكبرى التي تؤهله لخوض كل هذه الحروب ؟".

وتابع: الجواب واضح في غزة التي لم يستطع هذا الجيش رغم الدعم الأمريكي، من تحقيق اي هدف في القطاع الذي لا تتعدى مساحته 350 كيلو مترا مربعا، وبعد ستة أشهر من التدمير والابادة لم يحرر أسيرا ولم ينجح في القضاء على حماس، ولم يهجر الفلسطينيين الى خارج غزة بل تحولت إسرائيل عالميا إلى كيان منبوذ".

وأردف:" من هنا نستطيع اليوم أن نتبين فحوى التحذير المصري منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة من خطورة توسيع الحرب على مساحة الإقليم كله، والمساعي الدبلوماسية والسياسية التي بذلتها القاهرة لحصر الأحداث في غزة.