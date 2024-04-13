السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فى ظل الضغوط الأمريكية.. هل تتراجع إيران عن التصعيد ضد إسرائيل؟

طارق فهمى
طارق فهمى

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، أن الرد الإيراني على إسرائيل، لن يتعدى الردود الرمزية، حتى بالرغم من حادث الاستيلاء الإيراني على سفينة شحن في مضيق هرمز، صباح اليوم السبت.

وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتوقع سيناريوهات تصعيدية من إسرائيل وأمريكا، لافتًا إلى أن المحور الأمريكي- الإسرائيلي يقوم علنًا باستفزاز إيران وتحريضها على الرد بعمل عسكري ضخم، ولكن هذه ليست رغبته الحقيقية.

وتابع: "في الكواليس، تُجري أمريكا اتصالات مكثفة مع عدد من زعماء الدول العربية لثني إيران عن الرد المباشر على استهداف قنصليتها، مقابل قائمة تحفيزية تحصل عليها إيران، سواء فيما يخص البرنامج النووي وتخفيف العقوبات الاقتصادية، لذا من المتوقع أن يكون الرد رمزيًا حتى تستفيد إيران  سياسيًا".

 

الاستيلاء على سفينة شحن تابعة لإسرائيل

واكد "فهمي" أن الخيار العسكري للإيرانيين يعد "الخيار صفر"، مشيرًا إلى أن ما قامت به القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم، ليس إلا ردًا رمزيًا في إطار السيناريوهات المحتملة للرد الإيراني، المستبعد فيه تمامًا أي تصعيد عسكري.

وأردف أستاذ العلاقات الدولية:" من المهم التأكيد على أن جميع الأطراف سواء إسرائيل أو إيران لا يريدون أي تصعيد في الوقت الحالي، ربما يكتفون بحرب الوكالة الدائرة بينهما"، مستدلًا على ذلك بإطلاق حزب الله اللبناني عددًا من الصواريخ باتجاه الحدود الإسرائيلية.

كما أشار إلى ان الخطاب الإيراني الإعلامي يتسم بالتصعيد وذلك أمرًا طبيعيًا، كون النظام الإيراني يريد تهدئة الشارع الغاضب على الاستهداف المذكور، مضيفًا:" ولكن تجاربنا السابقة مع الردود الإيرانية ولاسيما ما تم بعد استهداف قاسم سليماني، يكشف عدم اقدام إيران على أي تصعيد عسكري".

الدكتور طارق فهمي الرد الإيراني استهداف اسرائيل طهران سوريا الاستيلاء الإيراني سفينة شحن

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