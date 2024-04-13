السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنفوجراف

رفعت علم البرتغال.. كواليس استيلاء إيران على السفينة الإسرائيلية بـ“مضيق هرمز"

السفينة
السفينة

نفذت قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، هجومًا على سفينة شحن تابعة لشركة مملوكة لملياردير إسرائيلي، بمنطقة مضيق هرمز.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن الاستيلاء على سفينة إم إس سي آيرس التي ترفع العلم البرتغالي، وهي سفينة حاويات تابعة لشركة زودياك ميريتايم ومقرها لندن.

وزودياك ميريتايم هي جزء من مجموعة زودياك المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر. 

ورفضت شركة زودياك التعليق على الحادث وأحالت الأسئلة إلى شركة إم إس سي.

تفاصيل السفينة المحتجزة

وقالت ماريتايم في بيان إن "إم.إس.سي" هي المدير والمشغل التجاري للسفينة التي استولت عليها السلطات الإيرانية السبت.

وملكية السفينة المحتجزة تعود لشركة جورتال شيبينج كونها الممول وتم تأجيرها لشركة إم.إس.سي تأجيرًا طويل الأجل. وجورتال شيبينج تابعة لزودياك ماريتايم.

من جانبها، أكدت "إم.إس.سي" في بيان لها، أن قوات إيرانية اعتلت السفينة بواسطة هليكوبتر في أثناء مرورها بمضيق هرمز.

وأوضحت أن طاقم من 25 فردًا على متن السفينة يتواصلون بشكل وثيق مع السلطات ذات الصلة لضمان سلامتهم وعودة السفينة بأمان.

قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة شحن مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني سفينة إم إس سي مجموعة زودياك الإسرائيلي إيال عوفر

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