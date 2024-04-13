البرتغال: نتواصل مع إيران بشأن اختطاف سفينة ترفع علمنا من مضيق هرمز

قالت الحكومة البرتغالية إنها على اتصال بالسلطات الإيرانية، بعد أن استولت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري على سفينة شحن ترفع العلم البرتغالي صباح السبت.

ووفقًا للحكومة البرتغالية، فإن السفينة MSC Aries "مملوكة لشركة Zodiac Maritime Limited"، التي يقع مقرها في لندن.

وقال بيان الحكومة البرتغالية: "لا يوجد سجل للمواطنين البرتغاليين الذين كانوا على متن السفينة، سواء من أفراد الطاقم أو القيادة"، مؤكدًا أيضًا أنه لم يتم الكشف عن عدد من كانوا على متن السفينة.

وكانت ذكرت وكالة أنباء إيران، اليوم السبت، أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة الحاويات في "عملية بطائرات هليكوبتر بالقرب من مضيق هرمز"، مضيفة أنه تم نقل السفينة إلى المياه الإيرانية.

هوية سفينة الشحن التي احتجزتها إيران

وكانت نفذت وحدة قوات خاصة تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني هجومًا على سفينة إم إس سي أيرس التي ترفع العلم البرتغالي، وهي سفينة حاويات تابعة لشركة زودياك ميريتايم ومقرها لندن.

وزودياك ميريتايم هي جزء من مجموعة زودياك المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر. وقد رفضت شركة زودياك التعليق على الحادثة وأحالت الأسئلة إلى شركة إم إس سي.

وقالت ماريتايم، في بيان، إن "إم.إس.سي" هي المدير والمشغل التجاري للسفينة التي استولت عليها السلطات الإيرانية السبت.