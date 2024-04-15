الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقارير: إسرائيل تدرس الرد على إيران مع تجنب الحرب الشاملة

هجوم إيران
هجوم إيران

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مجلس وزراء الحرب ناقش مجموعة من الخيارات في اجتماعه اليوم الإثنين، بهدف الرد على الهجوم الإيراني باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، دون الدخول في حرب شاملة.

وحسب القناة العبرية، تنوي إسرائيل بدء عملية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي أكدت عدم مشاركتها في أي هجوم مباشر على إيران.

يأتي ذلك بعد يومين من استهداف إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة ردًا على هجوم سابق على قنصليتها في دمشق. وعلى الرغم من ذلك، تمكنت إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤها من اعتراض معظم الصواريخ.

وتدرس حكومة بنيامين نتنياهو الرد على الهجوم الإيراني، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لنظيره البريطاني أن إيران لا تسعى لزيادة التوترات، لكنها سترد بشكل فوري وبقوة أكبر إذا ما تلقت إسرائيل ردًا عنيفًا.

وفي هذا السياق، أوضح عبداللهيان أن إيران ترد كجزء من حقها المشروع في الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

إسرائيل تحذر

فيما أبلغ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الإثنين، نظيره الأمريكي لويد أوستن، بأن إسرائيل لم يعد لديها خيار سوى الرد على الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنتها إيران في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد مسئول أمريكي ومصدر آخر مطلع على المكالمة بين الوزيرين، لموقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن جالانت أكد لأوستن في المحادثة الهاتفية أن إسرائيل لا يمكنها تحمل الصمت تجاه إطلاق صواريخ باليستية على أراضيها دون رد.

 

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