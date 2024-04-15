رئيس الوزراء العراقى لـ بايدن: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن".



وخلال اللقاء قال السوداني: "نرفض أي اعتداء على المدنيين وخصوصًا الأطفال والنساء"، مؤكدًا على التزامه بحماية البعثات الدبلوماسية في العراق.

وأضاف: "لا يمكن السكوت عن تجاوزات إسرائيل ويهمنا وقف حرب غزة".

وكانت قد انطلقت، اليوم الإثنين، اجتماعات أعمال اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن اجتماعات أعمال اللجنة التنسيقية العليا HCC بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الخاصة بتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، انطلقت وترأس وفد العراق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن".