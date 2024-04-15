الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء العراقى لـ بايدن: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية

بايدن والسوداني
بايدن والسوداني

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن".

txt

سماع أصوات طائرات مسيرة فى سماء محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق


وخلال اللقاء قال السوداني: "نرفض أي اعتداء على المدنيين وخصوصًا الأطفال والنساء"، مؤكدًا على التزامه بحماية البعثات الدبلوماسية في العراق.

وأضاف: "لا يمكن السكوت عن تجاوزات إسرائيل ويهمنا وقف حرب غزة".

وكانت قد انطلقت، اليوم الإثنين، اجتماعات أعمال اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن اجتماعات أعمال اللجنة التنسيقية العليا HCC بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الخاصة بتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، انطلقت وترأس وفد العراق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن".

بايدن السوداني العراق الولايات المتحدة البعثات الدبلوماسية

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظتى القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟