"كاميرون" يبحث مع "بيني جانتس" المخاوف المشتركة بشأن التهديدات الإيرانية لإسرائيل

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم السبت، إنه ناقش مع بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، المخاوف المشتركة بشأن التهديدات الإيرانية.

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الاتصال قبل أو بعد ظهور الأخبار عن استيلاء إيران على سفينة "مرتبطة بإسرائيل" في مضيق هرمز، بحسب صحيفة الجارديان.

وأضاف “كاميرون” في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، أن المزيد من التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أحد ويخاطر بخسارة المزيد من أرواح المدنيين".

على صعيد أخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن طهران تقوم بأعمال قرصنة ويجب فرض عقوبات عليها، وذلك بعد أن استولى الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.