الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد الطاهرى: الدولة المصرية نجحت فى إدارة الأزمة الفلسطينية الأخيرة من منظور وطنى

معرض الكتاب
معرض الكتاب

وجه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب على دورهم التثقيفي خلال فعاليات الدورة الـ55 من  معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وشهدت ندوة "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في  توثيق جرائم الاحتلال" ضمن فعاليات محور "ظواهر ثقافية اجتماعية" في القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مشاركة كل من  النائب محمود بدر، مستشار السفارة الفلسطينية بالقاهرة ناجى الناجى، الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، ويديرها مصطفى كريم.

وأضاف "الطاهرى" أن الفترة من 7 إلى 18 أكتوبر 2023، لم  يكن هناك صوت عربي يدافع عن القضية الفلسطينية مع اشتعال أزمتها الأخيرة،  مؤكدًا أن هذه الحرب انطلقت دون هدف استراتيجي واضح، وبالتالى بمرور أكثر من 100 يوم أصبحت المنطقة أمام قرار الحرب أو السلام، مشيرًا إلى أن هناك ميدانًا آخر للمعركة من مضيق هرمز إلى قناة السويس وحتى اللحظة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأشار "الطاهرى" إلى أنه رغم محاولات فك الارتباط بين إدارة بايدن ونتنياهو فى الأزمة الفلسطينية الأخيرة، إلا أن مصر تحملت خلال شهور أعباء كبيرة، ومع ذلك دفعت الكثير خاصة مع تصاعد تداعيات الأزمة، مؤكدًا أن مصر استطاعت أن تنجح بامتياز فى مساندة ودعم القضية الفلسطينية دون أن يتم استثمارها لصالح طرف من الأطراف وبرؤية وطنية واضحة.

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ندوة في معرض الكتاب بعنوان "الموسيقى والغناء في مصر القديمة"

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مصر ضيف شرف معرض كتاب فنزويلا في 2025 (صور)

معرض الكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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أحمد الطاهري شباب الأحزاب معرض القاهره الدولي للكتاب دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال ظواهر ثقافية للكتاب معرض القاهرة معرض الكتاب

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