السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إذاعة الاحتلال: تم الاستيلاء على سفينة تابعة لنا من قبل إيران بمضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز

قالت هيئة إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، إن السفينة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز في وقت سابق من اليوم، تم الاستيلاء عليها من قبل إيران.

وأكدت إذاعة الاحتلال أن السفينة التي استولت عليها إيران بالقرب من هرمز مملوكة جزئيًا لجهة إسرائيلية.

تحذير بريطاني من أن جهة مجهولة ربما صعدت على متن سفينة بالقرب من مضيق هرمز

وكان حذر الجيش البريطاني، اليوم السبت، من أن جهة مجهولة ربما صعدت على متن سفينة بالقرب من مضيق هرمز، في إشارة إلى محاولة خطف السفينة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ولم يقدم التحذير الصادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، أي تفاصيل حول الصعود على متن السفينة في خليج عمان قبالة مدينة الفجيرة الساحلية الإماراتية.

txt

عاجل.. نيويورك تايمز: إيران تمتلك مخزونًا ضخمًا من المسيرات يصل مداها لـ2500 كيلومتر

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا.

إيران لم تعترف حتى الآن بمصادرة أي سفينة

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، لم تعترف إيران حتى الآن بمصادرة أي سفينة، ولم يكن هناك أي تقرير نقلته وسائل الإعلام الرسمية حول الحادث.

ويقع خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز، وهو المصب الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره خمس النفط. تعتبر الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ميناءً رئيسيًا في المنطقة، حيث تنقل السفن شحنات النفط الجديدة أو الإمدادات أو تبادل الطاقم.

مضيق هرمز إذاعة الاحتلال إيران إسرائيل التصعيد بين إيران وإسرائيل

الأكثر قراءة

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

عاجل|"التعليم" تُجهض تكرار سيناريو "لجان ولاد الأكابر" فى امتحانات الثانوية العامة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

ضربة الـ18 مليونًا.. "الداخلية" تُجفف السوق السوداء للدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة