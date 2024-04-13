إذاعة الاحتلال: تم الاستيلاء على سفينة تابعة لنا من قبل إيران بمضيق هرمز

قالت هيئة إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، إن السفينة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز في وقت سابق من اليوم، تم الاستيلاء عليها من قبل إيران.

وأكدت إذاعة الاحتلال أن السفينة التي استولت عليها إيران بالقرب من هرمز مملوكة جزئيًا لجهة إسرائيلية.

تحذير بريطاني من أن جهة مجهولة ربما صعدت على متن سفينة بالقرب من مضيق هرمز

وكان حذر الجيش البريطاني، اليوم السبت، من أن جهة مجهولة ربما صعدت على متن سفينة بالقرب من مضيق هرمز، في إشارة إلى محاولة خطف السفينة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ولم يقدم التحذير الصادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، أي تفاصيل حول الصعود على متن السفينة في خليج عمان قبالة مدينة الفجيرة الساحلية الإماراتية.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا.

إيران لم تعترف حتى الآن بمصادرة أي سفينة

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، لم تعترف إيران حتى الآن بمصادرة أي سفينة، ولم يكن هناك أي تقرير نقلته وسائل الإعلام الرسمية حول الحادث.

ويقع خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز، وهو المصب الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره خمس النفط. تعتبر الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ميناءً رئيسيًا في المنطقة، حيث تنقل السفن شحنات النفط الجديدة أو الإمدادات أو تبادل الطاقم.