السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. نيويورك تايمز: إيران تمتلك مخزونا ضخما من المسيرات يصل مداها لـ2500 كيلومتر

المسيرات الإيرانية
المسيرات الإيرانية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، فى خبر عاجل لها من "نيويورك تايمز"، بأن إيران تمتلك مخزونا ضخما من المسيرات يصل مداها إلى 2500 كيلومتر، تحلق على ارتفاع منخفض لتجنب الرادار الإسرائيلي.

كما أفادت القناة من نيويورك تايمز بأن الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل سيزيد خطر نشوب صراع أوسع نطاقا يمكن أن يجر دولا متعددة بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

 وأكدت شبكة إسرائيل هيوم أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنه سمع دوى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

 كما دوت صافرات الإنذار فى بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الأعلى وسماع دوى انفجارات.

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