الشركة المتحدة.. حارسة الذاكرة التاريخية

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددًا من أعمال الـ"animation" عبر شاشاتها ضمن الماراثون الرمضاني 2024، حاولت الأخيرة من خلال هذه الأعمال التي طرحتها على الساحة الفنية مواجهة تزييف التاريخ الذي يحاول الغرب بثه من خلال الـ"animation"، ومحاولتهم طمس الهوية المصرية.

يروي الكاتب والسيناريست محمد عدلي، مؤلف سلسلة "يحيي وكنوز"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ساعدته كثيرًا في طرح فكرته الخاصة بتأسيس والتأكيد على الهوية الوطنية والمصرية، تحديدًا من خلال الجزء الثالث منه، وذلك بعد العمل الأخير الذي طرح عبر إحدى المنصات يتحدث عن التاريخ والملكة كليوباترا، بحسب ما تحدث لـ"الدستور".

الـ"animation"

الجميع ممن عملوا في إنتاج مسلسلات الكارتون أكدوا قدرة المتحدة للخدمات الإعلامية في إنتاج أعمال فنية متنوّعة للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وتعليم الأطفال تاريخهم والكثير من المعلومات في شكل مغامرة حتي لا يمل الطفل.

ويوجه محمد عيد، مخرج سلسلة يحيي وكنوز، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسبب مخاطرتها في إنتاج عدد من الأعمال الكرتونية للأطفال، ووضعهم في عين الاعتبار، قائلًا: "في الحقيقة يحسب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها خاضت هذه التجربة دون أي تراجع، على العكس وفرت كافة الأشياء التي تساعد على إنتاج عمل فني يليق بمصر، وتاريخ مصر".

رامى عيد، المسئول عن فريق الجرافيك بسلسلة مسلسل يحيى وكنوز، يتحدث عن مساهمة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تحريك حالة الركود التي كانت تواجه سوق الإنيميشن في مصر، متابعًا: "مسلسل يحيي وكنوز أزال هذا الركود من خلال وجود سلسلة منه طرحت على مدار 3 سنوات، خاصة أن أغلب الكوادر الخاصة بسوق جرافيك الانيميشن سافر للخارج، والباقي يحاول مجاراة الأمور والتطوير من ذاته، ففكرة وجود عمل كرتوني ينافس بمقايسس عالمية كانت جيدة وتحسب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".