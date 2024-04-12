رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد شركة النصر للملاحات في ثالث أيام عيد الفطر

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، شركة النصر للملاحات، للاطمئنان على استعداد الشركة لاستقبال الزائرين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

كما أوضح أن المدينة شهدت خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى.

ويستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية، بالإضافة إلى ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

كما أشار رئيس مدينة بورفؤاد، إلى أن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية بمدينة بورفؤاد وعلى رأسها جبال الملح بشركة النصر للملاحات والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرًا.

وأوضح أن المدينة تستقبل أسبوعيًا ما يقرب من 25 ألف زائر من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المدينة أيضًا استقبلت العديد من الرحلات لعدد كبير من الوفود العربية والأجنبية لمشاهدة جبال الملح وإدخال البهجة والسرور على نفوس الزائرين لتصبح جبال الملح منافسًا لجبال الجليد.

كما أشار إلى فوائد الجلوس على الملح، والذي يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعي وتابع أن هناك بعض الشباب يمارسون رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، مع الجاهزية التامة لكل الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الفطر.

كما أكد استمرار العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك وذلك تيسيرًا على المواطنين.

الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد،

الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد،