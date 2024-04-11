الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال كبير من المواطنين على الشواطىء والمتنزهات في ثان أيام العيد ببورسعيد

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  أن المحافظة شهدت توافد الٱلاف من المواطنين على الشواطىء والمتنزهات والحدائق في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة.

 

زوار بورسعيد يشيدون بالتطور الحضاري والجمالي على أرض بورسعيد 

وازدحمت شوارع المحافظة بالأطفال والأسر وسط حالة من الفرحة والبهجة،  فضلا عن إقبال المواطنين على الأندية المطلة على قناة السويس.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات ؛ لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ،  أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها، والتشديد علي تكثيف أعمال النظافة أول بأول على مستوى الأحياء ومدينة بورفؤاد.

جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
جانب من الاحتفال بعيد الفطر فى بورسعيد
بورسعيد عيد الفطر متنزهات محافظ بدء توافد الجمهور

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