رئيس مدينة بورفؤاد: لا شكاوى خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المدينة والأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بورسعيد.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسلام بهنساوي، فقد تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك بغرفة عمليات مدينة بورفؤاد، كما أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة تكثف من حملات النظافة بأنحاء المدينة والحدائق العامة والمتنزهات وكذلك شاطئ المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي خلال عيد الفطر.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مع الجاهزية التامة لكل الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الفطر، بالإضافة إلى استمرار العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وأشار إلى أن مدينة بورفؤاد شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين من أبناء المحافظات الأخرى خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المدينة، وتوافد آلاف المواطنون على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حالة من الهدوء والاستقرار والطمأنينة في الشوارع والميادين.

كما وجِّه الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المدينة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشددًا على تكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.