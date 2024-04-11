الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فى ثانى أيام عيد الفطر.. إنقاذ 13 مصطافا من الغرق بدمياط

راس البر
راس البر

استقبلت شواطئ رأس البر في  دمياط، في ثاني أيام عيد  الفطر المبارك المصطافين والرواد وسط استعدادات الوحدة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ حيث يجري العمل طوال أجازة العيد وحتى نهاية آخر ضوء ليوم السبت القادم ١٣ أبريل، على أن يتم استئناف العمل مرة أخرى ١ مايو القادم وبداية موسم صيف ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن فريق عمل الوحدة قد قام بتجهيز الشاطئ والخدمات الشاطئية من تركيب خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف وتجهيز منطقة معدات الإنقاذ والأبراج إلى جانب رفع كفاءة وصيانة البوابات ومداخل الشاطئ والأبراج وتسوية الرمال.

 

كما تم اليوم تسليم عدد ٢١ طفل تائه إلى ذويهم وإنقاذ عدد ١٣ حالات من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات المواطنين ورواد رأس البر واستعدادات المدينة لاستقبال أجازة عيد الفطر المبارك.

 

وشهدت مدينة رأس البر في دمياط، استمرار الإقبال من الزائرين خلال ثانى أيام عيد الفطر المبارك،  وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة لتوفير كافة الخدمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المدينة.
 

هذا وقد شهدت الشواطئ إقبال كبير من الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث يجرى عمل فريق الإنقاذ حتى غروب الشمس فى ظل كافة التجهيزات التى تم تنفيذها من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم لتجميع الأطفال التائهين لحين تسليمهم إلى ذويهم، هذا إلى جانب منطقة خاصة بالمعدات.

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