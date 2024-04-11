رابطة الدوري الإنجليزي تُعلن تطبيق تقنية جديدة في الموسم المقبل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، اعتماد تقنية جديدة في مباريات البريميرليج، خلال الموسم المقبل 2024 - 2025.

تطبيق تقنية التسلل شبه الآلية في الدوري الإنجليزي

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بيانًا رسميًا عبر حسابها الرسمي، أكدت خلاله اعتماد تقنية جديدة في مباريات البريميرليج في الموسم الجديد.

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي، أن الأندية المُشاركة في المسابقة اجتمعت خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل مناقشة استخدام تقنية التسلل شبه الآلية.

ووافقت الأندية على الاقتراح، ليتم استخدامها لأول مرة في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر المقبل.

تقنية التسلل شبه الآلية

وأفادت رابطة الدوري الإنجليزي في بيانها، بأن التقنية الجديدة من شأنها أن توفر قرارات أسرع من خلال رسم خطوط التسلل الافتراضية، استنادًا للتتبع البصري للاعب.

ولفت البيان، إلى أنه سيتم ظهور رسومات دقيقة وعالية الجودة؛ لضمان نجاح التجربة داخل الملعب، وكذلك للجماهير عبر شاشات التلفزيون.

يذكر أن هذه التقنية ليست الأولى التي يتم تطبيقها، إذ سبق وأن تم تطبيق تقنية الفيديو VAR وتقنية عين الصقر (خط المرمى).

ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري

ويشهد الموسم الحالي 2023/2024 صراع شرس بين أندية ليفربول، أرسنال ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر فريق أرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 71 نقطة، متفوقًا على ليفربول الوصيف بفارق النقاط فقط، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 70 نقطة.