الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حكم مباراة الاتحاد والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

الاتحاد والهلال
الاتحاد والهلال

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن حكم مباراة الاتحاد والهلال في كأس السوبر السعودي.

ويستعد فريق اتحاد جدة لخوض مواجهة نارية أمام نظيره الهلال، على استاد محمد بن زايد، بنادي الجزيرة في أبو ظبي بالإمارات، في نهائي كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد الهلال في كأس السوبر السعودي، اليوم الخميس، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتستضيف الإمارات منافسات بطولة كأس السوبر السعودي بشكلها الجديد، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 11 أبريل الجاري.

حكم مباراة الاتحاد والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

ويتولى الحكم خالد الطريق إدارة مباراة الاتحاد والهلال، ويعاونه كلًا من محمد العبكري مساعد أول، وعبد الرحمن الشمري مساعد ثاني، بالإضافة إلى ماجد الشمراني حكمًا رابعًا.

وسيكون على تقينة الفيديو، عبد الله الشهري، ويساعده إبراهيم الدخيل.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

تُذاع مباراة الاتحاد والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، عبر شبكة قناة SSC1 HD   وقناة Abu Dhabi Sports Asia 1.

معلقو مباراة الاتحاد والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

وسيتولى كلًا من مدحت شلبي وفارس عوض، مهمة التعليق على أحداث مباراة الاتحاد والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، عبر شبكة قنوات SSC.

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مشوار الاتحاد والهلال في كأس السوبر السعودي

وكان فريق اتحاد جدة قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعدما تغلّب على الوحدة بنتيجة 2-1.

كذلك خطف فريق الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعدما أقصى النصر بنتيجة 2-1. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وشهدت بطولة كأس السوبر السعودي مشاركة 4 فِرق، وهي: الاتحاد، الهلال، النصر والوحدة (وذلك بصفتهم بطل ووصيف بطولتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين).

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