الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

انتظام حركة المرور بطرق ومحاور القاهرة والجيزة في ثاني أيام عيد الفطر

حركة المرور
حركة المرور

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، حالة المرور اليوم الخميس، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت الحالة المرورية، سيولة، بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني بكافة الطرق لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.

كما انتظمت حركة المرور بأعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة والنيل السياحى، الهرم، البحر الأعظم وبالمريوطية مرورا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة.

وانسابت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

وظهرت سيولة مرورية بأعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشئة الصدر وبالدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسى ورمسيس وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطني.

حالة المرور حالة المرور اليوم عيد الفطر سيولة مرورية

مواد متعلقة

الأمن الروسي يُعلن حالة مكافحة الإرهاب في نالتشيك

"اليونيسف" تعلن استهداف سيارة تابعة لها شمالى قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعي متواصل للمناطق الشمالية والشرقية بغزة

جيش الاحتلال: مناورات جوية لمحاكاة تنفيذ هجمات بعيدة المدى تحسبًا للتهديدات الإيرانية

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بعاهل الأردن للتهنئة بعيد الفطر

"الرئاسة" تنشر صور الرئيس السيسى مع أبناء الشهداء باحتفالية عيد الفطر

على هامش احتفالية العيد.. الرئيس السيسى يصافح الأطفال مصابى غزة

وزع هدايا وألعاب.. الرئيس السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالهم بالعيد

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

مصدر أمنى: سقوط أباطرة الاتجار بالنقد الأجنبى وبحوزتهم نحو مليارين و83 مليون جنيه

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

لن أتركه.. فتاة تُقاضى والدها: يرفض تجهيزى للزواج

"شقو" لعمرو يوسف يُحقق إيرادات قياسية فى أول أيام عيد الفطر

"نرمين" فى دعوى خلع: يرفض سداد القرض لشراء شقة لابنى من زوجى الأولانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة