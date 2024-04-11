الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأمن الروسي يُعلن حالة مكافحة الإرهاب في نالتشيك

الأمن الروسي
الأمن الروسي

أعلنت قوات الأمن الروسي، محاصرة مجموعة من المسلحين المتطرفين في ضواحي نالتشيك، وإعلان حالة "مكافحة الإرهاب" في أجزاء بالمدينة، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

وكانت ذكرت السفارة الروسية في برن، أمس الأربعاء، أن الاجتماع الذي تستضيفه سويسرا بشأن أوكرانيا والمقرر عقده في (بورجنستوك) خلال يونيو القادم، سيكون عديم الجدوى دون مشاركة روسيا.

وأفادت السفارة - في تعليق على قرار سويسرا استضافة المؤتمر - "من المرجح أن يؤدي الاجتماع في بورجنستوك، دون حضور روسيا، إلى جولة أخرى من المشاورات العقيمة التي لن تتمكن من تحقيق أي نتائج ملموسة".

وأضافت: "من خلال تنظيم حدث من الواضح أنه لا يحمل أي وعد بتسوية حقيقية للصراع، أظهرت حكومة الاتحاد مرة أخرى أنها مستعدة لأخذ الموقف الأوكراني فقط في الاعتبار".

وبحسب السفارة - وفقا لوكالة تاس الروسية - فإن سويسرا لم تدعو روسيا لحضور المؤتمر.

وكانت الرئيسة الفيدرالية للاتحاد السويسري فيولا أمهيرد قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن بلادها ستستضيف مؤتمرًا رفيع المستوى للسلام في أوكرانيا في منتصف شهر يونيو المقبل بدون مشاركة روسيا.

الروسي نالتشك الأمن الروسي

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